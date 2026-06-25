Helldén går hårt åt Tidö: ”Gjort bensinpopulism till religion”

Sverige vinner på grön politik. Det är Miljöpartiets språkrör Daniel Helldéns budskap när han håller sitt Almedalstal.

I talet kritiserar han också Tidöpartiernas politik. Allra hårdast är han kring deras klimatpolitik, och menar att de gjort ”bensinpopulism till religion”.

– Tidöregeringen är fossilberoende. De måste helt enkelt bytas ut, fortsätter han.

Inledningsvis vill han göra upp med de fördomar han anser finns mot miljöpartister.

– Jag möter ibland människor som tror att man måste leva ett perfekt liv för att vara miljöpartist. Att man alltid måste sopsortera på rätt sätt och aldrig får flyga, säger han inledningsvis.

I talet nämner han flera av partiets vallöften, som elbilsstöd och det så kallade ”Sverigekortet”, ett gemensamt kort för all kollektivtrafik i landet.

Inför talet har MP presenterat en rad olika politiska förslag. Man kräver bland annat en krisplan för extremvärme, samt att mångmiljardsatsa på att järnvägarna byggs ut och förstärks. Man lovar ett systemskifte i tågpolitiken.

– Ni ska kunna kliva ombord, slå er ner med en kopp kaffe i handen och veta att ni kommer fram i tid.

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