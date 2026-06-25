ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson intervjuas av TV4:s Anders Pilhblad. (Anders Wiklund/TT)
AlmedalenMP:s halvdag

Partierna vägrar svara om kärnkraft – tonar ner konflikt

Av Alice Hermansson
Publicerad:

Miljöpartiet har sagt att partiet vägrar sitta i en regering som vill bygga ut kärnkraften. Socialdemokraterna har en annan syn och säger ja till en sådan utbyggnad. Men när partiledarna Magdalena Andersson (S) och Daniel Helldén (MP) möts i TV4:s Nyhetsmorgon försöker de tona ner konflikten.

– Min bedömning är att det inte finns något att säga ja eller nej till, säger Helldén.

Helldén pressas ytterligare av TV4-reportern Anders Pihlblad, som frågar om han kan sitta i en regering som säger ja till ny kärnkraft.

– Jag sätter mig i en regering som ser till att vi klarar klimatutsläppen, svarar språkröret.

Även Magdalena Andersson, som förespråkar en bred energiöverenskommelse med bland annat ny kärnkraft, undviker den känsliga frågan.

– Vi är helt överens om att vi behöver en bred lösning på energipolitiken, säger S-ledaren.

Omni förklararUppvärmningen går extra snabbt i Arktis – därför dras Sverige med

Omni Mer
Just nu upplåst för alla
KärnkraftsdebattenKontext
På kort tid har kärnkraftsdebatten gått från att handla om avveckling till utbyggnad – och med det har svenskarnas syn på saken svängt. Men löften om nya reaktorer har ännu inte infriats. Och kritiken mot ny kärnkraft består.
I januari sa Helldén att han vägrar sitta i en regering som vill bygga ut kärnkraften
www.tv4.se
SVT rapporterar löpande från Almedalen
live · Sveriges Television

Tidigare

Helldén: ”Vi kan inte sitta i en regering som bygger ny kärnkraft” (22 januari)
Sveriges Television
Helldén duckar frågan om röd linje – vill inte upprepa ultimatum (16 april)
Sveriges Television
Annons
Betalar du för mycket för bredband? Jämför priser här och sänk dina kostnader
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
AlmedalenMP:s halvdagDaniel HelldénMagdalena AnderssonSocialdemokraternaMiljöpartietKärnkraft