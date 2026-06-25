Partierna vägrar svara om kärnkraft – tonar ner konflikt

Miljöpartiet har sagt att partiet vägrar sitta i en regering som vill bygga ut kärnkraften. Socialdemokraterna har en annan syn och säger ja till en sådan utbyggnad. Men när partiledarna Magdalena Andersson (S) och Daniel Helldén (MP) möts i TV4:s Nyhetsmorgon försöker de tona ner konflikten.

– Min bedömning är att det inte finns något att säga ja eller nej till, säger Helldén.

Helldén pressas ytterligare av TV4-reportern Anders Pihlblad, som frågar om han kan sitta i en regering som säger ja till ny kärnkraft.

– Jag sätter mig i en regering som ser till att vi klarar klimatutsläppen, svarar språkröret.

Även Magdalena Andersson, som förespråkar en bred energiöverenskommelse med bland annat ny kärnkraft, undviker den känsliga frågan.

– Vi är helt överens om att vi behöver en bred lösning på energipolitiken, säger S-ledaren.