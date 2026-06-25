MP kräver krisplan för extremvärme: Lika stort allvar som försvarsfrågan

Miljöpartiet kräver en krisplan för extremvärme. Beskedet gavs av språkröret Daniel Helldén under partiets halvdag i Almedalen.

Helldén menar att frågan måste tas på lika stort allvar som försvarsfrågan, säger han i SVT Morgonstudion.

– Regeringen tar inte det vi står inför på allvar.

Han lyfter den senaste värmeböljan i Frankrike och menar att Sverige saknar beredskap för liknande situationer.

Den föreslagna planen för extremvärme ska vara övergripande och bland annat innehålla förslag på klimatanpassningar för skolor och äldreboenden.

Helldén säger också att Miljöpartiet står fast vid kravet på höjda bränslepriser. I samband med Hormuzkrisen meddelade partiet att det inte var läge för höjningar, men nu när läget har normaliserats vill MP höja såväl bränsleskatten som reduktionsplikten.