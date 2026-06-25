Analyser: ”Vill framstå som ett mjukare alternativ till S”

Ett klassiskt miljöpartistiskt tal. Så sammanfattar SVT:s inrikespolitiske kommentator Mats Knutson Miljöpartiets språkrör Daniel Helldéns Almedalstal.

– Inte oväntat tog klimatpolitiken en väldigt stor roll. Det är Miljöpartiets viktigaste fråga och den man driver hårdast, fortsätter Knutson i SVT:s direktsändning.

SR:s politikreporter Pontus Mattsson håller med. Han tycker också att Helldén till stor del talar på det sätt som är väntat. Han understryker dock att det finns fler inslag av vänsterpolitik, miljardärsskatt och arbetstidsförkortning.

Enligt Mattsson tycks Helldén vilja framställa sig som ett mjukare rödgrönt alternativ än exempelvis Socialdemokraterna. Bland annat har MP motsatta linjer när det kommer till kriminal- och flyktingpolitik.

– Är man väljare och vill ha något annat än Tidöpartierna, men tycker att Socialdemokraterna har blivit för tuffa, då vill Miljöpartiet visa att de har en annan syn på de hårda frågorna, säger han i Ekots sändning.