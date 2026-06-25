ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén talar i Almedalen. (Henrik Montgomery/TT)
AlmedalenMP:s halvdag

Analyser: ”Vill framstå som ett mjukare alternativ till S”

Av Alice Hermansson
Publicerad:

Ett klassiskt miljöpartistiskt tal. Så sammanfattar SVT:s inrikespolitiske kommentator Mats Knutson Miljöpartiets språkrör Daniel Helldéns Almedalstal.

– Inte oväntat tog klimatpolitiken en väldigt stor roll. Det är Miljöpartiets viktigaste fråga och den man driver hårdast, fortsätter Knutson i SVT:s direktsändning.

SR:s politikreporter Pontus Mattsson håller med. Han tycker också att Helldén till stor del talar på det sätt som är väntat. Han understryker dock att det finns fler inslag av vänsterpolitik, miljardärsskatt och arbetstidsförkortning.

Enligt Mattsson tycks Helldén vilja framställa sig som ett mjukare rödgrönt alternativ än exempelvis Socialdemokraterna. Bland annat har MP motsatta linjer när det kommer till kriminal- och flyktingpolitik.

– Är man väljare och vill ha något annat än Tidöpartierna, men tycker att Socialdemokraterna har blivit för tuffa, då vill Miljöpartiet visa att de har en annan syn på de hårda frågorna, säger han i Ekots sändning.

Omni förklararUppvärmningen går extra snabbt i Arktis – därför dras Sverige med

Omni Mer
Mats Knutson: Kärnkraften svår för MP och S
Sveriges Television
SR direktrapporterar från Almedalen
live · Sveriges Radio
Se Helldéns tal här
tv · www.svtplay.se
Annons
Skicka blommor — euroflorist levererar redan imorgon
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
AlmedalenMP:s halvdagMats KnutsonLiberalernaModeraternaMiljöpartietSocialdemokraternaKristdemokraternaSverigedemokraternaKlimat & miljöPolitikDaniel Helldén