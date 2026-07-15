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Ihjälskjutningen har lett till protester
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26-åringens pappa: ”Han hade en stark framtidstro”

Av Emma Hedlin
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26-årige Joan Sebastian Guerrero, som sköts ihjäl av USA:s migrationspolis ICE i delstaten Maine i måndags, hade två jobb för att kunna försörja sin fru och treåriga dotter. Det berättar Guerreros pappa Omar Duran för den colombianska nyhetssajten Noticias Caracol.

– Han hade en stark framtidstro och många drömmar som han ville förverkliga. Jag förstår inte varför de gjorde så mot honom.

Guerrero var från Bucaramanga i Colombia och vistades lagligt i USA. Han sköts ihjäl av ICE-agenter som inledningsvis hävdade att de försökte stoppa en ”illegal invandrare”. Senare meddelade departementet för inrikessäkerhet att Guerrero inte var måltavla för skjutningen.

Skjutningen har utlöst stora protester i Biddeford, där Guerrero bodde, och närliggande Scarborough, skriver New York Times.

Pappan: ”Han var en god människa och uppfostrad med goda värderingar” (spanska)
www.noticiascaracol.com
Många detaljer kring händelsen är fortfarande oklara
NY Times  · Ofta betalvägg
Rädsla sprider sig bland latinamerikaner efter skjutningen av Guerrero
www.texastribune.org
Departementet för inrikessäkerhet uppger att agenten sköt av ”rädsla för allmänhetens säkerhet”
AP  · Ofta betalvägg
Förra veckan sköts en man ihjäl av en ICE-agent i Texas (12 juli)
www.theguardian.com
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