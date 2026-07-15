26-åringens pappa: ”Han hade en stark framtidstro”

26-årige Joan Sebastian Guerrero, som sköts ihjäl av USA:s migrationspolis ICE i delstaten Maine i måndags, hade två jobb för att kunna försörja sin fru och treåriga dotter. Det berättar Guerreros pappa Omar Duran för den colombianska nyhetssajten Noticias Caracol.

– Han hade en stark framtidstro och många drömmar som han ville förverkliga. Jag förstår inte varför de gjorde så mot honom.

Guerrero var från Bucaramanga i Colombia och vistades lagligt i USA. Han sköts ihjäl av ICE-agenter som inledningsvis hävdade att de försökte stoppa en ”illegal invandrare”. Senare meddelade departementet för inrikessäkerhet att Guerrero inte var måltavla för skjutningen.

Skjutningen har utlöst stora protester i Biddeford, där Guerrero bodde, och närliggande Scarborough, skriver New York Times.