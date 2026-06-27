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Badare i staden Lyon. (Laurent Cipriani /AP/TT / AP)
Extremvädret i Europa

74 drunknade på nio dagar i värmeböljan i Frankrike

Av Hedda Hallsenius
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74 personer har dött i drunkningsolyckor i Frankrike sedan temperaturerna började nå extrema nivåer den 18 juni, säger den franska inrikesministern Laurent Nuñez till Le Parisien.

– Dödsfallen inträffade till stor del i oövervakade floder, bäckar och dammar, säger han.

Många av offren var mellan 15 och 25 år gamla. Flera av dödsfallen orsakades enligt Nuñez av hjärtattacker efter att personer plötsligt hoppat i kallt vatten.

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Det förekom även drunkningar i privata pooler, enligt inrikesministern (franska)
www.leparisien.fr
Nuñez: ”Överdödlighet” i Parisområdet (franska)
www.ouest-france.fr
Hittills har minst fyra barn under fyra år gamla hittats döda i överhettade bilar i Frankrike
TT
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Extremvädret i EuropaFrankrikeEuropaKlimat & miljö