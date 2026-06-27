74 drunknade på nio dagar i värmeböljan i Frankrike
74 personer har dött i drunkningsolyckor i Frankrike sedan temperaturerna började nå extrema nivåer den 18 juni, säger den franska inrikesministern Laurent Nuñez till Le Parisien.
– Dödsfallen inträffade till stor del i oövervakade floder, bäckar och dammar, säger han.
Många av offren var mellan 15 och 25 år gamla. Flera av dödsfallen orsakades enligt Nuñez av hjärtattacker efter att personer plötsligt hoppat i kallt vatten.
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