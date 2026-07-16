ABB:s börstapp förvånar experter: ”Hade inte koll”

Att ABB:s aktie faller på börsen trots växande intäkter och en orderbok som krossar förväntningarna förvånar verkstadsanalytiker, skriver Affärsvärlden och EFN. Paretos Anders Roslund kopplar raset till rädsla för bolag som är beroende av utbyggnaden av datacenter, en viktig del av AI-boomen.

– Jag hade uppenbarligen inte koll på hur man ska se på den här typen av aktier ur ett amerikanskt perspektiv, i relation till AI och datacenter, säger han till Affärsvärlden.

En annan anledning kan vara att ABB samtidigt presenterade ett jätteköp av brittiska företaget Rotork, bedömer Danske Banks analytiker Olof Larshammar.

– Det kan vara så att marknaden ser en risk i förvärv, säger han till EFN.

Aktien stängde 5,4 procent lägre på torsdagen.