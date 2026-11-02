Satelliter lämnar ljusspår på natthimlen över Atacamaöknen i Chile. Bilden är en sammanställning av fotografier tagna under en timme i oktober 2025.

Planerna på att bygga stora AI-datacenter i rymden riskerar att förändra natthimlen i grunden för oss människor, rapporterar Wall Street Journal.

Datacentren kan bestå av hundratusentals satelliter. Astronomer varnar för att ljuset från Vintergatan och svagare stjärnor riskerar att ”dränkas”. Redan i dag lämnar satelliter vita streck på bilder av natthimlen, vilket stör observationer av rymden.

Det nya Vera C. Rubin-observatoriet i Chile har just inlett ett tioårigt projekt för att kartlägga universum. Chefsforskaren J. Anthony Tyson, känd för sitt arbete med mörk materia, säger att satelliterna är ett ”existentiellt hot” mot observatoriets uppdrag.