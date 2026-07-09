AI-offensiv ökade Microsofts utsläpp med 25 procent

Microsofts koldioxidutsläpp ökade med 25 procent förra året till följd av de stora investeringarna i AI-datacenter. Det skriver teknikjätten i sin årliga hållbarhetsrapport, rapporterar Bloomberg.

”Samtidigt som AI-infrastrukturen driver efterfrågan på energi, vatten, mark och material, utvecklas hållbarhetslösningarna inte tillräckligt snabbt”, skriver bolaget.

2020 lovade Microsoft att reducera mer koldioxid från atmosfären än bolaget släpper ut till 2030.