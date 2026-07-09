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Arkivbild. (Elaine Thompson / AP)
KlimathotetUtvecklingen av AI

AI-offensiv ökade Microsofts utsläpp med 25 procent

Av Andreas Victorzon
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Microsofts koldioxidutsläpp ökade med 25 procent förra året till följd av de stora investeringarna i AI-datacenter. Det skriver teknikjätten i sin årliga hållbarhetsrapport, rapporterar Bloomberg.

”Samtidigt som AI-infrastrukturen driver efterfrågan på energi, vatten, mark och material, utvecklas hållbarhetslösningarna inte tillräckligt snabbt”, skriver bolaget.

2020 lovade Microsoft att reducera mer koldioxid från atmosfären än bolaget släpper ut till 2030.

Släppte ut 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter mot 16 miljoner ton året före
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Läs rapporten ”Ansvarsfull utveckling av framtidens AI”
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