ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
SK Hynix-minne vid en mässa i Seoul. (Ahn Young-joon / AP)
AI-kapplöpningen

AI-raketen Hynix planerar dubbelnotering i USA

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

Den sydkoreanska minneschiptillverkaren SK Hynix planerar ett intåg på börsen även i USA, skriver Bloomberg.

Bolaget siktar på att 17,8 miljoner nya så kallade depåbevis för aktien ska börja handlas på Nasdaq i New York den 10 juli, enligt en inlaga till amerikanska myndigheter.

Genom den nya listningen hoppas Hynix bredda sin bas av investerare och ge bolaget en högre börsvärdering, skriver de enligt Yahoo Finance.

På måndagen gick SK Hynix tillfälligt om Samsung som Sydkoreas högst värderade börsbolag efter att ha rusat cirka 350 procent sedan årsskiftet.

SK Hynix är noterat på Seoulbörsen i Sydkorea
Direkt  · Ofta betalvägg
Depåbevis
bakgrund · www.investopedia.com

Läs också

AI-bolag petade Samsung från tronen efter börsrallyt (22 juni)
Reuters  · Ofta betalvägg
Annons
Byt bredband i dag – hitta aktuella kampanjer på 30 sekunder hos Bredbandsval
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
AI-kapplöpningenSamsungSydkoreaAsienWall Street