AI-raketen Hynix planerar dubbelnotering i USA

SK Hynix-minne vid en mässa i Seoul.

Den sydkoreanska minneschiptillverkaren SK Hynix planerar ett intåg på börsen även i USA, skriver Bloomberg.

Bolaget siktar på att 17,8 miljoner nya så kallade depåbevis för aktien ska börja handlas på Nasdaq i New York den 10 juli, enligt en inlaga till amerikanska myndigheter.

Genom den nya listningen hoppas Hynix bredda sin bas av investerare och ge bolaget en högre börsvärdering, skriver de enligt Yahoo Finance.

På måndagen gick SK Hynix tillfälligt om Samsung som Sydkoreas högst värderade börsbolag efter att ha rusat cirka 350 procent sedan årsskiftet.