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Jimmie Åkesson rättar till glasögonen. Yasin Ayari firar ett mål. (TT/AP)
Svenska migrationspolitiken

Åkesson: Ayari är hjärtligt välkommen att leva i det här landet

Av Tor Gasslander
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Jimmie Åkesson anser att landslagets VM-hjälte Yasin Ayari själv får avgöra om han ser sig som svensk, skriver TT.

– Jag kan inte svara på vad han har för identitet, det kan bara han själv göra. Jag tycker inte det är min sak att spekulera i det. Han är hjärtligt välkommen att leva i det här landet, säger Jimmie Åkesson.

Ayari gjorde två mål under Sveriges inledande VM-match mot Tunisien. Båda gångerna valde Ayari, som är troende muslim, att efter målet gå ner i böneställningen sujud.

SD-ledaren sa tidigare i år att han har ”svårt att se” att man skulle kunna vara troende muslim – vilket Åkesson definierade som någon som sätter islam före allt annat – och svensk samtidigt.

Yasin Ayari är född i Solna och hans föräldrar är från Marocko och Tunisien
TT
På Facebook skrev Åkesson kort efter matchen att han gläds oavsett vad målskyttarna heter i efternamn
Facebook
Åkesson: ”Är man muslim skiljer man inte på det världsliga och det andliga, utan då är islam det som går först” (31 mars)
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Frågan har gått varm på ledarsidorna

Om Åkesson fått bestämma hade Yasin Ayari spelat för Tunisien (15 juni)
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