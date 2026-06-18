Åkesson: Ayari är hjärtligt välkommen att leva i det här landet
Jimmie Åkesson anser att landslagets VM-hjälte Yasin Ayari själv får avgöra om han ser sig som svensk, skriver TT.
– Jag kan inte svara på vad han har för identitet, det kan bara han själv göra. Jag tycker inte det är min sak att spekulera i det. Han är hjärtligt välkommen att leva i det här landet, säger Jimmie Åkesson.
Ayari gjorde två mål under Sveriges inledande VM-match mot Tunisien. Båda gångerna valde Ayari, som är troende muslim, att efter målet gå ner i böneställningen sujud.
SD-ledaren sa tidigare i år att han har ”svårt att se” att man skulle kunna vara troende muslim – vilket Åkesson definierade som någon som sätter islam före allt annat – och svensk samtidigt.
Frågan har gått varm på ledarsidorna
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