Åkesson: Ayari är hjärtligt välkommen att leva i det här landet

Jimmie Åkesson anser att landslagets VM-hjälte Yasin Ayari själv får avgöra om han ser sig som svensk, skriver TT.

– Jag kan inte svara på vad han har för identitet, det kan bara han själv göra. Jag tycker inte det är min sak att spekulera i det. Han är hjärtligt välkommen att leva i det här landet, säger Jimmie Åkesson.

Ayari gjorde två mål under Sveriges inledande VM-match mot Tunisien. Båda gångerna valde Ayari, som är troende muslim, att efter målet gå ner i böneställningen sujud.

SD-ledaren sa tidigare i år att han har ”svårt att se” att man skulle kunna vara troende muslim – vilket Åkesson definierade som någon som sätter islam före allt annat – och svensk samtidigt.