Åkesson: Gläds oavsett vad målskyttarna heter

SD-ledaren Jimmie Åkesson upplever att han och andra sverigedemokrater ”förväntas vara missnöjda” eftersom flera spelare i det svenska fotbollslandslaget har invandrarbakgrund. Det skriver han på Facebook efter att bland andra Joel Halldorf i Expressen lyft fram målskytten Yasin Ayari som en symbol för vad ”blågul” islam kan vara.

Att man är kritisk till den invandringspolitik som förts i Sverige betyder inte att man har något att invända mot att människor med invandrarbakgrund lyckas i Sverige, skriver Åkesson.

”Att Sveriges målskyttar heter Isak, Ayari och Gyökeres förändrar inte min syn på vad som är ansvarsfull politik. Inte heller om de heter Andersson, Pettersson och Lundström”, skriver han och tillägger att han gläds oavsett.