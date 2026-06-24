Åkesson om framtiden: ”Har mycket kvar att ge”

I intervjuer med SvD och Aftonbladet på SD:s halvdag i Almedalen pratar Jimmie Åkesson bland annat om sin framtid som partiledare.

SD-toppen Björn Söder har sagt att han är ”jätterädd” för att SD ska förlora kontakten med ”vanligt folk” och bli en del av etablissemanget när Åkesson lämnar ifrån sig rollen.

Åkesson delar inte den farhågan – i takt med att ett parti växer blir det bredare, säger han till SvD.

– Vill man vara ett stort parti så får man också acceptera den bredden. Vill man vara ett litet, spetsigt, fyraprocentsparti så kan man välja att vara det.

En partiledare är aldrig bättre än sitt senaste valresultat, säger Åkesson till Aftonbladet och tillägger:

– Men oavsett hur det går i valet så känner jag att jag har mycket kvar att ge, så jag är gärna kvar ett tag till.