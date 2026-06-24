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Jimmie Åkesson under talet. (Jessica Gow/TT / TT Nyhetsbyrån)
AlmedalenSD:s halvdag

Analyser: Han vill skrämma bort medelklassen från S

Av Marcus Lindén, Alice Hermansson
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Med sitt Almedalstal ville Jimmie Åkesson skrämma bort medelklassväljarna från Socialdemokraterna. Det säger SVT:s inrikespolitiska kommentator Mats Knutson i en analys.

Enligt Knutson handlade talet egentligen bara om en sak: att varna väljarna för vad som händer om partierna till vänster får tillbaka makten efter höstens val.

– Det var mycket hårda angrepp på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, säger han.

SR:s politikreporter Pontus Mattsson tycker att SD-ledaren slog an samma ”grundläggande ackord” som han har använt sig av i många år. Åkesson beskrev det som att Socialdemokraterna, men även de andra ”gamla partierna”, i decennier har förstört Sverige.

Sedan Tidösamarbetet kom på plats har Åkessons retorik varit lite annorlunda om M, KD och L, enligt Mattsson.

– Men på ett sätt var det en återgång till att SD beskriver sig själva som det enda partiet som kan rädda Sverige.

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www.svtplay.se
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