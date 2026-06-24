Kravet: Villaägare ska få stoppa nya hyresrätter

Sverigedemokraterna vill införa ett ”medborgarveto mot tvångsblandning”, uppger partiledaren Jimmie Åkesson under en pressträff i Almedalen.

Om en kommun vill genomföra ett byggprojekt som förändrar områdets ”karaktär” i grunden måste en kvalificerad majoritet av de boende först ge sitt godkännande, enligt förslaget. Exempelvis om hyresrätter ska byggas i ett etablerat villaområde.

Vallöftet är ett svar på Socialdemokraternas förslag om att minska bostadssegregationen, genom att exempelvis bygga hyresrätter i socioekonomiskt starka villa- och bostadsrättsområden.

– I dag ser vi hur politiker från vänstersidan vill förändra dessa trygga villaområden. Man vill göra det genom omfattande nybyggnation och förtätning. Det strider inte sällan mot hur de som bor i de här områdena vill ha det, säger Åkesson.

Högersidan har varit starkt kritiska till integrationsförslaget och kallat det för ”tvångsblanding”. S säger att syftet är att få bort utsatta områden.