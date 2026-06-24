ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) i Almedalen. (Jessica Gow/TT)
AlmedalenSD:s halvdag

Kravet: Villaägare ska få stoppa nya hyresrätter

Av Alice Hermansson
Publicerad: . Uppdaterad:

Sverigedemokraterna vill införa ett ”medborgarveto mot tvångsblandning”, uppger partiledaren Jimmie Åkesson under en pressträff i Almedalen.

Om en kommun vill genomföra ett byggprojekt som förändrar områdets ”karaktär” i grunden måste en kvalificerad majoritet av de boende först ge sitt godkännande, enligt förslaget. Exempelvis om hyresrätter ska byggas i ett etablerat villaområde.

Vallöftet är ett svar på Socialdemokraternas förslag om att minska bostadssegregationen, genom att exempelvis bygga hyresrätter i socioekonomiskt starka villa- och bostadsrättsområden.

– I dag ser vi hur politiker från vänstersidan vill förändra dessa trygga villaområden. Man vill göra det genom omfattande nybyggnation och förtätning. Det strider inte sällan mot hur de som bor i de här områdena vill ha det, säger Åkesson.

Högersidan har varit starkt kritiska till integrationsförslaget och kallat det för ”tvångsblanding”. S säger att syftet är att få bort utsatta områden.

Omni förklarar”Tycker det var ett misstag” – så kan pressträffen i april ha avgjort valet

Omni Mer
Pressträff med Jimmie Åkesson i AlmedalenSD
SD: Svenska villaidyller ska inte kunna offras
debatt · Aftonbladet
SD vill också införa en interaktiv ”pedofilkarta”
live · Sveriges Television
S kräver att nyanlända inte flyttas till utsatta områden (26 januari)
Sveriges Television
Annons
Betalar du för mycket för bredband? Jämför priser här och sänk dina kostnader
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
AlmedalenSD:s halvdagPolitikJimmie ÅkessonSverigedemokraternaSocialdemokraterna