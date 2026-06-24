Källor: SD-ledningen oroade sig för palatskupp i höstas

I höstas skedde en maktstrid inom Sverigedemokraterna och i partiledningen fanns en oro för en stundande ”palatskupp”, uppger ett tiotal SD-källor för DN.

Oron kretsade kring att två av SD-ledarens allierade, Julia Kronlid och Aron Emilsson, inte fanns med i valberedningens förslag till ny partistyrelse. Farhågan var att någon i långa loppet drev på för att förändra partistyrelsen mot Jimmie Åkessons vilja, så som Åkesson själv gjorde när han blev partiledare. Då byggde han majoritet i valberedningen för att sedan kunna inta partiets maktpositioner.

Enligt källorna ska SD-profilen Tobias Andersson ha varit den som drivit på valberedningen. Andersson tillhör en intern falang som vill ha ett mer kompromisslöst SD än Jimmie Åkesson, skriver tidningen.

”Det dummaste jag har hört”, svarar Andersson.

– Det är uppenbart att vissa kollegor väldigt gärna vill bli ministrar, ser mig som ett hot, och därför vill misstänkliggöra mig.