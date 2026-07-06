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Räddningsarbetare vid en skadad ukrainsk byggnad efter Rysslands attacker. (Efrem Lukatsky /AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Alla Rysslands ballistiska robotar träffade sina mål – Ukraina står utan skydd

Av Jacob Ruderstam
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Det råder allvarlig brist på luftvärnsrobotar i Ukraina, enligt landets militär. På grund av detta kunde det ukrainska försvaret inte skydda sig mot de ballistiska robotar som Ryssland avfyrade mot Ukraina under natten mot måndagen, rapporterar flera medier.

BBC skriver att totalt 23 ballistiska robotar avfyrades, och att samtliga träffade sina mål. Minst 15 personer har dödats och många fler uppges vara skadade, enligt myndigheterna i huvudstaden Kyiv.

Enligt Ukraina träffade flera ballistiska robotar civila mål.

”Eftersom de inte lyckas uppnå sina mål på slagfältet riktar Ryssland i allt högre grad sina ballistiska robotar mot bostadshus, vilket leder till att oskyldiga civila dör”, skriver försvarsminister Mychajlo Fedorov på X.

President Zelenskyj kräver att allierade gör mer för att hjälpa det ukrainska luftförsvaret
BBC
Ukraina lyckas skjuta ner drönare och robotar – men kan inte skjuta ner ballistiska robotar
AFP  · Ofta betalvägg
Ryssland har genomfört två större attacker mot Ukraina den senaste veckan
NY Times  · Ofta betalvägg
Det kommer olika uppgifter om antalet dödade – flera medier skriver att över 20 personer dödats
NBC News
Mychajlo Fedorov på X
x.com
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