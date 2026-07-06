Alyona undrar om vännen lever efter Rysslands attack: ”Hon är bara 19 år”

Ukrainare efter anfallet mot Kyiv i natt.

Räddningsarbetare gräver fram döda och skadade efter nattens ryska attack mot minst 15 bostadshus i Ukrainas huvudstad Kyiv.

22-åriga Alyona följer insatsen från en närliggande lekplats. Hon har tårar i ögonen och hoppas på nyheter om vännen Vika som saknas.

– Vi sitter här och väntar. Hon är så snäll, bara 19 år, en sån vänlig tjej, säger Alyona till Reuters.

Minst elva personer dödades i Kyiv under natten och 46 skadades. Även Odesa attackerades.

”Det här är bostadshus. Platser där människor sov och levde sina vanliga liv”, skriver Kyivs militära administrationschef Tymur Tkatjenko på Telegram.