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Räddningsarbetare på plats vid en attackerad byggnad i Kyiv. (Efrem Lukatsky /AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Minst åtta döda efter nya attacker mot Ukraina i natt

Av Hannah Gustafsson
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Minst åtta personer har dödats i nya ryska attacker mot Kyiv i Ukraina under natten, rapporterar flera medier. Sju av dem uppges ha dödats i huvudstaden, medan en person dödades strax utanför staden.

Samtidigt uppges ett 30-tal personer ha skadats, efter att ett flertal våningshus träffats.

”Det är bostadshus. Platser där människor sov och levde sina vanliga liv”, skriver Timur Tkatjenko, chef för stadens militärledning, på Telegram.

Under söndagskvällen varnade president Volodymyr Zelenskyj för att Ryssland skulle trappa upp attackerna mot landet.

Timur Tkatjenko på Telegram
t.me
Volodymyr Zelenskyj på Telegram
t.me
Zelenskyj: ”Typiskt” av Putin att attackera Ukraina före toppmöte med Nato
kyivindependent.com
Både Zelenskyj och Putin hade samtal med Trump under lördagen
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