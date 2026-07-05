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Ryske presidenten Vladimir Putin mötte skadade soldater förra året. (Kreml)
Ryska invasionenStriderna

Expert: Första mobiliseringen på fyra år kan ske i höst

Av Alice Hermansson
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Ryssland kan genomföra sin första stora mobilisering av soldater sedan 2022 i höst. Det säger överstelöjtnant Johan Huovinen i en intervju med TT.

– För att få ett militärt avgörande på slagfältet måste det till. Det skulle sätta press på fronten, säger han.

Kreml genomförde en mobilisering i början av den fullskaliga invasionen, vilket mer eller mindre tvingade 300 000 ryssar in i kriget. Men de senaste åren har ryska myndigheter i stället förlitat sig på frivillig rekrytering genom att erbjuda ekonomiska bonusar och andra förmåner.

Men på hemmaplan växer motståndet mot kriget i grannlandet. I slutet av förra året sjönk antalet ryssar som skrev militärkontrakt med 35 procent, enligt IStories, en exilrysk sajt för undersökande journalistik.

Dessutom har de ryska styrkorna svårt att avancera i Ukraina och frontlinjerna har i princip stått stilla de senaste månaderna.

Tankesmedjan ISW: Avancerade 3,79 kvadratkilometer per dag i juni
TT
Ryssland riktar in sig på studenter för att täcka upp förlusterna i Ukraina
BBC
Vittnen larmar om att män kidnappas och tvingas skriva på militärkontrakt
www.rferl.org
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