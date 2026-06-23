”Amanda Romare borde sluta prata om sig själv”

Författaren Amanda Romare är dagens sommarvärd i P1 och DN:s Kristofer Ahlström är inte förtjust. Romare ger exempel på den sämsta formen av sommarprat, nämligen där en person bara pratar på om sig själv, tycker Ahlström. De två gångerna som programmet vaknar till liv är när Romare flyttar fokus från sig själv, framförallt när systern Adina kommer på tal.

”Relationen mellan dem är så osentimental, öm och drabbande, och visar den verkliga styrkan i Romares sätt att skriva”, skriver Ahlström.

Även Expressens Jens Liljestrand tycker att författaren borde gjort ”något radikalt annorlunda” och inte bara pratat om sig själv. Men GP:s Nina Morby beskriver i stället sommarpratet som ”en perfekt spretig historia” om allt och ingenting.

”För någon som länge känt sig mätt på historier från författarens kärleksliv är det en behaglig paus”, skriver Morby.