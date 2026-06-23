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Sommar i P1 Amanda Romare. (Mattias Ahlm)
Sommarpratarna

”Amanda Romare borde sluta prata om sig själv”

Av Ebba Örn
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Författaren Amanda Romare är dagens sommarvärd i P1 och DN:s Kristofer Ahlström är inte förtjust. Romare ger exempel på den sämsta formen av sommarprat, nämligen där en person bara pratar på om sig själv, tycker Ahlström. De två gångerna som programmet vaknar till liv är när Romare flyttar fokus från sig själv, framförallt när systern Adina kommer på tal.

”Relationen mellan dem är så osentimental, öm och drabbande, och visar den verkliga styrkan i Romares sätt att skriva”, skriver Ahlström.

Även Expressens Jens Liljestrand tycker att författaren borde gjort ”något radikalt annorlunda” och inte bara pratat om sig själv. Men GP:s Nina Morby beskriver i stället sommarpratet som ”en perfekt spretig historia” om allt och ingenting.

”För någon som länge känt sig mätt på historier från författarens kärleksliv är det en behaglig paus”, skriver Morby.

Här kan du höra Amanda Romares sommarprogram
radio+text · Sveriges Radio
Kristofer Ahlström: Amanda Romare prickar in både det sämsta och näst sämsta med Sommar
recension · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Jens Liljestrand: Amanda Romare borde sluta prata om sig själv
recension · Expressen
Nina Morby: Var är Ozempicsprutorna och alla usla Tinderdejter?
recension · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Maria Broberg: Amanda Romare är en sann berättare – och skulle behöva ett par avsnitt till för att hinna klart
recension · www.ystadsallehanda.se
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SommarpratarnaAmanda RomareJens LiljestrandLitteraturSommar i P1