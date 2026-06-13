ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Amazons vd Andy Jassy (Isaac Brekken / AP)
Utvecklingen av AI

Amazons vd varnade Vita huset för Anthropics-modeller

Av Alice Hermansson
Publicerad:

Amazons vd Andy Jassy ska ha varit en av flera techtoppar som varnade Vita huset för Anthropics senaste och mest avancerade AI-modeller. Det uppger en källa med insyn för Reuters.

För några veckor sedan ska Jassy ha tagit kontakt med flera högt uppsatta personer i Trumpadministrationen och uttryckt oro över modellerna Claude Fable 5 och Claude Mythos 5.

På fredagen beslutade den amerikanska regeringen att stoppa modellerna för alla icke-amerikanska medborgare med omedelbar verkan.

Beslutet grundade sig på oro för rikets säkerhet, uppgav Anthropic. I ett blogginlägg skriver AI-bolaget att den amerikanska regeringen anser sig ha identifierat en metod för att kringgå, eller ”jailbreaka”, de säkerhetsspärrar som ska förhindra att Fable 5 används för att hitta sårbarheter i mjukvara.

Beslutet innebär bland annat att Anthropics medarbetare utanför USA inte längre kan delta i utvecklingen av modellerna.

Relationen mellan Anthropic och Trumpadministrationen har varit ansträngd
Reuters  · Ofta betalvägg
Flera experter har reagerat starkt på nyheten och flaggat för att det kan få enorma ekonomiska konsekvenser för bolaget
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Beslutet kan påverka AI-bolag över hela världen, menar en AI-expert
Sveriges Radio
Annons
Betalar du för mycket för bredband? Jämför priser på Bredbandsval och sänk din kostnad
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Utvecklingen av AIUSAAndy JassyAmazonAnthropicData, it & högteknologiArtificiell intelligens