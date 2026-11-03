Den amerikanska halvledartillverkaren Advanced Micro Devices, AMD, släppte sin kvartalsrapport efter börsernas stängning på tisdagen. Resultatet slog analytikernas förväntningar och intäkterna från datacenter växte med 97 procent, rapporterar Yahoo Finance.

Vinsten per aktie under kvartalet blev 2,09 dollar, vilket var högre än förväntat. Under motsvarande kvartal i fjol var vinsten 1,20 dollar per aktie.

Aktien, som steg under den ordinarie handeln på tisdagen, lyfter med ytterligare 8 procent i den inledande efterhandeln.

Även halvledarbolaget Super Micro Computer överraskade positivt med sin kvartalsrapport. Aktien lyfter med 8 procent i efterhandeln.