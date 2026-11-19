Varför envisas Donald Trump med att tro att Ryssland och Kina är vänner till USA? Det frågar sig CNN-reportern Stephen Collinson i en kommentar till torsdagens trepartsmöte i Kina.

”Trump söker, precis som Putin, personlig bekräftelse i Shenzhen”, skriver han och fortsätter:

”Efter det svidande nederlaget i mellanårsvalet behöver han visa både omvärlden och amerikanerna på hemmaplan att han inte är någon ’lame duck’”.

Washington Posts Dan Merica konstaterar att Trump agerar på samma sätt som tidigare presidenter agerat när de förlorat kongressen: genom att flytta fokus till utrikespolitiken.

”Obama, båda presidenterna Bush och Clinton befann sig alla i sina politiskt svagaste lägen under de sista två åren. Detsamma skulle kunna gälla Trump”, skriver han.

Inga konkreta framsteg tycks ha gjorts under mötet, men Putin är dess främsta vinnare, menar SVT-korrespondenten Stefan Åsberg.

”För Vladimir Putin blev mötet en möjlighet att visa att Ryssland fortfarande är en stormakt”, skriver han.