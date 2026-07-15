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Bild tagen i Hormuzsundet den 30 juni 2026. (Amirhosein Khorgooi/AP/TT)
Irankriget

Analys: ”Iran gör det väldigt svårt för Gulfstaterna”

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Genom att återkommande attackera andra länder runt Hormuzsundet under kriget mot USA blir Irans relation till sina grannar allt mer ansträngd. Det menar Jordaniens tidigare utrikesminister Marwan Muasher, som numera är knuten till tankesmedjan Carnegie, i en intervju med Al Jazeera.

– Iran måste förstå att de måste vara en del av regionen och att det innebär att de måste sluta lägga sig i andra länders angelägenheter, säger Muasher och fortsätter:

– De gör det väldigt svårt för Gulfstaterna att engagera sig i någon form av diplomatisk lösning av den här konflikten.

I en analys i The Jerusalem Post skriver Seth J Frantzman samtidigt att Irans attacker har fått Gulfstaterna att solidarisera sig allt mer med varandra.

Efter att Iran nyligen attackerade två saudiarabiska oljetankrar har flera länder ställt sig bakom de saudiska protesterna. Frantzman skriver att det är tydligt att Saudiarabien vill ha backning av de andra länderna i regionen – men att det återstår att se om man är redo att också slå tillbaka militärt mot Iran.

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Frantzman: ”Iran verkar inte redo att trappa ner än”
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analys · aje.news
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