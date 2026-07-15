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Barn leker vid Hormuzsundet samtidigt som rök syns i bakgrunden. Bilden togs den 13 juli. (Razieh Poudat/AP/TT)
MellanösternkrisenIrankriget

USA attackerar Iran igen: ”Minskar deras förmåga”

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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USA har inlett en ny anfallsvåg mot Iran, skriver den amerikanska arméns centralkommando i ett inlägg på X. Attackerna ska ha inletts klockan 12 svensk tid.

”Attackerna har till syfte att ytterligare minska den militära förmågan hos de iranska styrkor som har attackerat kommersiell trafik i Hormuzsundet”, skriver man i inlägget.

Under natten till onsdagen genomförde USA flygattacker mot Iran för fjärde dygnet i rad. Enligt iranska myndigheter har minst 30 civila dödats under de senaste dagarna, rapporterar Reuters.

Klockan 22 på tisdagskvällen – svensk tid – återupptog USA sin blockad mot iranska hamnar.

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Centralkommandots inlägg på X
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