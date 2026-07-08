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Donald Trump. (Francisco Seco /AP/TT / AP)
Natomötet i Turkiet

Analys: Natoledarna inte längre rädda för Trump

Av Jacob Ruderstam
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Donald Trump visade upp ett svängigt humör på Natotoppmötet i Turkiet, enligt SvD:s Therese Larsson Hultin. Hon menar att alliansen fortsätter som vanligt, trots alla utspel från den amerikanske presidenten.

Samtidigt drabbas Nato hårt av Trumps humör:

”När toppmötena blir alltmer av en Trumpcirkus och energin läggs på att hålla den amerikanske presidenten på gott humör, så motverkar de sitt syfte”, skriver hon.

Även Robert Tait på The Guardian la märke till Trumps humörsvängningar. Ena dagen sågade han flera allierade, men andra pratade han högt och tydligt om både kärlek och enighet.

”Trump överraskade alla genom att visa uppskattning för samma allians som han bara dagen innan hade ägnat stora delar av sin tid åt att kritisera”, skriver han.

Bo Torbjörn Ek på DN tycker att mötet var en framgång för alla parter. Trump var ”närmast lyrisk och sa att alla älskade honom”. Även om resten av medlemsländerna fick en släng av sleven lämnar de Turkiet efter att USA svurit trohet till Natos artikel 5 och ställt sig bakom stödet till Ukraina.

”Hans retorik skakar inte om Natoledarna på samma sätt som tidigare”, skriver han.

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