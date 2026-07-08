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Natoledarna på plats i Turkiet. (Alex Brandon /AP/TT / AP)
Natomötet i Turkiet

Trump med både ris och ros på mötet: ”Mycket kärlek”

Av Jacob Ruderstam
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Donald Trump ger mixade signaler om relationen till de andra Natomedlemmarna på toppmötet i Turkiet. Efter onsdagens stormöte förklarade presidenten att allt gått väldigt bra.

– Det var ett fantastiskt möte. Det var mycket kärlek i rummet och en stark känsla av sammanhållning, säger han enligt AFP.

Timmar innan uttalandet riktade han ny syrlig kritik mot Spanien och hotade med att USA avslutar all handel med landet.

– Spanien är en hemsk Natoallierad. De deltar inte, de betalar inte. Jag vill inte ha något att göra med Spanien.

Trots det betonar premiärminister Pedro Sánchez att det mesta är frid och fröjd.

– Relationen mellan USA och Spanien är väldigt positiv, säger han i ett uttalande.

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