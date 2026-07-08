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Vladimir Putin. (Gavriil Grigorov /AP/TT / AP)
Ryska invasionenNatomötet i Turkiet

Kreml rasar mot Natostödet till Ukraina

Av Jacob Ruderstam
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Ryssland rasar mot Nato efter att alliansen uttryckt tydligt stöd för Ukraina i kriget, rapporterar AFP. På toppmötet i Turkiet har medlemsländerna bland annat lovat miljarder euro i militärt stöd.

Ryssland anklagar Europa för att förbereda sig på ”en väpnad konflikt med Ryssland”. I ett uttalande uppger utrikesdepartementet att stödet till Ukraina ”kan leda till katastrof”.

Kreml har under hela kriget riktat hot mot länder som står bakom eller hjälper Ukraina.

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Ryska invasionenNatomötet i TurkietEuropaUkrainaNatoTurkietRyssland