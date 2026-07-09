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Statsminister Ulf Kristersson och Turkiets president Recep Tayyip Erdogan under Nato-toppmötet i Ankara. (Francisco Seco/AP/TT)
Natomötet i Turkiet

Kristersson fick revolver av Erdogan – blev kvar i Ankara

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Under onsdagens Nato-toppmöte i Turkiets huvudstad Ankara fick samtliga Nato-länders ledare en revolver av den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan, rapporterar BBC. På vapnen ska respektive ledares namn vara ingraverat.

Nu skriver Expressen att Sveriges statsminister Ulf Kristersson har tagit emot sin revolver. Men på grund av svensk lagstiftning kunde statsministern emellertid inte ta med den hem på planet direkt.

”Därför är den kvar på svenska ambassaden i Ankara. Den kommer inte tas till Sverige förrän alla tillstånd och papper är i ordning”, skriver pressekreteraren Hanna Strömberg i ett sms till Expressen.

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Pressekreteraren: ”Ska komma till Sverige i ordnade former”
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BBC
Varje ledare ska också ha fått en låda ammunition (tyska)
www.bild.de
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Natomötet i TurkietTurkietRecep Tayyip ErdoganUlf KristerssonNatoPolitik