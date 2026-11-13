Att Rysslands inställning till europeiskt deltagande vid förhandlingsbordet tycks mjukna behöver inte betyda att kriget får ett snabbare slut, skriver Matthew Chance i en analys för CNN.

Han konstaterar att det inte fullt ut bekräftats av Kreml, och skriver att ett genombrott är osannolikt så länge Ryssland och de europeiska länderna inte backar från de hårda orden som yttras offentligt. Chance tvivlar på att Vladimir Putin är särskilt intresserad av en snabb lösning.

”Ytterligare en vinter av bitter konflikt, och en sista kraftansträngning, är sannolikt vad Kreml egentligen vill ha.”

TV4:s Johan Fredriksson tycker att det är mycket snack och lite verkstad från Vita husets sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner. Han kallar Vladimir Putins krav för fred ”skrattretande” och ser inga tecken på att Putin mjuknat.

Vill man följa FN-stadgar och internationell rätt ska Ukraina själva få bestämma vilka deras vänner är, och vilka soldater som får gå på ukrainsk mark, skriker han.

”Trumps springpojkar har inte gjort ett enda konkret framsteg”, skriver han.