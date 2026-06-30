Analys: Nervös Putin kan inte längre dölja krigets pris

Det är uppenbart att de ukrainska attackerna mot oljeraffinaderier gör Vladimir Putin nervös, säger SVT:s utrikesreporter Bert Sundström.

När miljoner ryssar nu känner av bensinbristen och står irriterade i kö för att tanka tvingas Putin göra något han nästan aldrig brukar: medge att det går dåligt.

Samtidigt är budskapet från den ryske presidenten att han är mannen som också kan lösa problemen. Men risken för ett ökat misstroende finns, enligt Sundström.

– Och det är något han inte riktigt har råd med.

New Statesmans redaktör Katie Stallard skriver att Putin inte längre kan hålla krigets konsekvenser borta från den egna befolkningen. Ukrainas nya strategi – att föra kriget till Ryssland – syftar enligt henne till att slå mot den ryska krigsmaskinens bränsleförsörjning, tvinga Moskva att flytta luftvärn från fronten och samtidigt låta ryssarna uppleva en del av den otrygghet som ukrainare levt med i flera år.

Slutsatsen är att ju mer kriget märks i människors vardag, desto svårare blir det för Kreml att upprätthålla bilden av att invasionen kan föras utan kostnader för den egna befolkningen.