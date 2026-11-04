Republikanernas nederlag i mellanårsvalet har slagit Donald Trumps maktstrategi i spillror, enligt Politicos Alexander Burns.

Presidentens främsta vapen har varit att skrämma såväl företagsledare som utländska regeringar, skriver Burns i en analys och betonar att Demokraternas seger krossade bilden av honom som oövervinnerlig.

”Det där är över nu”, skriver Burns och understryker att omvärlden nu måste omvärdera riskerna med att trotsa Trump.

CNN:s Stephen Collinson beskriver valresultatet som ett av de största underkännandena av en sittande president i modern tid. Trump gjorde valet till en folkomröstning om sig själv och fick betala ett högt pris. Nu väntar granskningar, politiska strider och en osäker framtid för hans parti.

”Ingen president, oavsett hur mäktig han tror sig vara, är oövervinnerlig”, skriver Collinson.