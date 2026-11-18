Anthropics produktchef Mike Krieger visar upp AI-tjänsten Claude. Bolagets börsdebut kan bli avgörande för förtroendet för AI-boomen, enligt experterna.

Analytiker befarar att Anthropics börsnotering har blivit för viktig för att få misslyckas. En svag debut kan öka tvivlen på hela AI-branschen. Bankerna och techjättarna har så mycket på spel att ”framgång är det enda acceptabla utfallet”, skriver Andreas Cervenka i Aftonbladet.

Men även om aktien rusar är det inget bevis på att AI-boomen är värd miljardsatsningarna, skriver Shira Ovide i Washington Post. Företag börjar välja billigare AI-tjänster, samtidigt som investerare ifrågasätter de enorma kostnaderna. Tron på att AI ska fortsätta växa och ge stora vinster börjar svikta, skriver hon.

Ändå fortsätter Anthropic att locka investerare. Enligt Cervenka är möjligheten att tjäna stora pengar så lockande att de inte bara blundar för riskerna – de tejpar nästan igen ögonen.