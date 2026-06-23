Analyser: Busch fiskar efter mittenväljare med S-kravet

Den stora nyheten i Ebba Buschs tal i Almedalen var förslaget om att höja barnbidraget till 2 000 kronor i månaden, säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson.

Alla partier måste nu förhålla sig till förslaget, fortsätter han. Men Mattsson har svårt att se hur Busch ska få stöd bland övriga Tidöpartier, då förslaget snarare ”går i rödgrön riktning”.

På tal om de rödgröna partierna innehöll talet nästan inga kängor mot oppositionspartierna, vilket annars har varit ett återkommande tema från Tidöpartierna på senare tid, säger Mattsson.

SVT:s inrikespolitiska kommentator, Mats Knutson, håller med om att Busch lagt sig an med en mjukare retorik. I stället för polariserande utspel om gängkriminalitet och migrationspolitik la hon mer tid på välfärd.

– Ska man knappa in på försprånget som rödgröna har då behöver man plocka väljare från andra sidan, menar Knutsson.

TV4 Nyheternas politiska kommentator Ann Tiberg är inne på samma spår. Förslaget om barnbidrag krockar med Tidöpolitiken, säger hon:

– Hon fiskar efter mittenväljare och gör det genom ett av Socialdemokraternas paradkrav.