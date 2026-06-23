ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Ebba Busch under talet. (Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån)
AlmedalenKD:s halvdag

Analyser: Busch fiskar efter mittenväljare med S-kravet

Av Marcus Lindén, Alice Hermansson
Publicerad:

Den stora nyheten i Ebba Buschs tal i Almedalen var förslaget om att höja barnbidraget till 2 000 kronor i månaden, säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson.

Alla partier måste nu förhålla sig till förslaget, fortsätter han. Men Mattsson har svårt att se hur Busch ska få stöd bland övriga Tidöpartier, då förslaget snarare ”går i rödgrön riktning”.

På tal om de rödgröna partierna innehöll talet nästan inga kängor mot oppositionspartierna, vilket annars har varit ett återkommande tema från Tidöpartierna på senare tid, säger Mattsson.

SVT:s inrikespolitiska kommentator, Mats Knutson, håller med om att Busch lagt sig an med en mjukare retorik. I stället för polariserande utspel om gängkriminalitet och migrationspolitik la hon mer tid på välfärd.

– Ska man knappa in på försprånget som rödgröna har då behöver man plocka väljare från andra sidan, menar Knutsson.

TV4 Nyheternas politiska kommentator Ann Tiberg är inne på samma spår. Förslaget om barnbidrag krockar med Tidöpolitiken, säger hon:

– Hon fiskar efter mittenväljare och gör det genom ett av Socialdemokraternas paradkrav.

Omni förklararUnga kvinnor drar vänster – ändrar det svensk politik?

Omni Mer
Mattsson: Blir en fråga de andra partierna måste förhålla sig kring
radio+text · Sveriges Radio
Knutson: Man kan inte gå upp och göra slut med de man är ihop med
tv · www.svtplay.se
Ann Tiberg: Inget som KD har fått igenom i Tidösamarbetet
www.tv4.se
Annons
Sommarens bästa hotelldeal – upp till 30% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
AlmedalenKD:s halvdagVisbyGotlands länEbba BuschKristdemokraternaPolitik