Splittringen är i det närmaste total i Centerpartiet efter att partistyrelse och riksdagsgrupp under torsdagen röstat för att sluta upp bakom Ulf Kristersson (M) och inför att förtroenderådet ska ta ställning i frågan under söndagen.

– Jag tror att det blir jämnare än i partistyrelsen och riksdagsgruppen, att det närmar sig 50–50, säger TV4 Nyheternas kommentator Ulf Kristoffersson.

Ekots politiska kommentator Helena Gissén delar bilden.

– Det är ju hela havet stormar får man intryck av, säger hon.

Expressens politiske kommentator Viktor Barth-Kron landar i att de interna striderna i Centern till och med är värre än de som rasat inom Liberalerna.

Han ser därutöver ett absurt scenario framför sig: Att förtroenderådet röstar nej men att minst två C-ledamöter ändå röstar ja på måndag.

”Sverige hamnar då i en konstitutionellt unik situation: För första gången har ett parti valts in i regeringen – mot sin egen formella vilja”, skriver Barth-Kron