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Stormen Nils orsakade översvämning i Frankrike i februari. Här syns räddningstjänsten i kommunen Marmande. (Yohan Bonnet /AP/TT)
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Analyser: Den blöta vintern bäddade för jättebränderna

Av Marcus Lindén
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Kombinationen blöt vinter, torr vår och stekhet sommar har banat väg för skogsbränderna i Frankrike och Spanien. Det skriver Brendan Wood i en analys i The Guardian.

Den blöta vintern fyllde markerna med fukt och näring, vilket ledde till stor växtlighet. Torkan har sedan förvandlat växligheten till ”ett överflöd av fint bränsle” som gav perfekta förutsättningar för lågorna.

När branden väl etablerat sig slukar lågorna även uttorkade buskar, rötter och träd. De större växtdelarna blir varmare, brinner längre och bidrar till att skapa ”pelare av extremt varm luft som kan föra gnistor långt bort från själva eldsvådan”, skriver Wood.

New York Times har samma ingång: Extremvädret bäddade för bränderna. När skogarna är så torra räcker det med en gnista. Johann Georg Goldammer, chef för det tyska forsknings- och rådgivningsinstitutet för skogsbränder GFMC, beskriver det som Europas uttorkning.

– Vegetationen tar stryk av den här extremvärmen och torkan. Och det här byggs på hela tiden, säger han.

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Brendan Wood: Därför är bränderna så svåra att stoppa
analys · www.theguardian.com
Extremvädret skapade förutsättningar för bränderna
NY Times  · Ofta betalvägg

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Varningen: Det kan brinna i veckor eller månader (franska)
www.rtl.fr
En evakuering av Bordeaux är inte aktuell just nu (franska)
www.franceinfo.fr

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