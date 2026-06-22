Analyser: ”El Tigre” befäster Latinamerikas högersväng

Abelardo de la Espriella, även kallad ”El Tigre”, gick segrande ur den preliminära rösträkningen i Colombias presidentval. Om resultatet står sig i den slutliga rösträkningen skulle det ytterligare befästa den politiska högersväng som Sydamerika tagit de senaste åren, skriver Reuters Alexander Villegas i en analys.

I så fall skulle Colombia ansluta sig till Peru, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia och Panama, som alla har rört sig bort från vänsterstyre under senare år.

”I hela regionen, inklusive Colombia, har svaga ekonomier och stigande brottslighet omformat väljarnas prioriteringar”, skriver Villegas.

de la Espriella stal rampljuset från vänsterkandidaten Iván Cepeda genom att utlova snabba lösningar på flera av landets största problem, däribland den långvariga konflikten med väpnade grupper, skriver CNN:s Stefano Pozzebon.

”Med stöd från Donald Trump drog han nytta av den våg som fört flera högerpopulistiska ledare till makten i Latinamerika, där en hård linje mot brottslighet varit ett återkommande tema.”