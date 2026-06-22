ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Abelardo de la Espriella. (Rodrigo Abd /AP/TT / AP)
Politiska läget i Colombia

Analyser: ”El Tigre” befäster Latinamerikas högersväng

Av Adam Lindh
Publicerad:

Abelardo de la Espriella, även kallad ”El Tigre”, gick segrande ur den preliminära rösträkningen i Colombias presidentval. Om resultatet står sig i den slutliga rösträkningen skulle det ytterligare befästa den politiska högersväng som Sydamerika tagit de senaste åren, skriver Reuters Alexander Villegas i en analys.

I så fall skulle Colombia ansluta sig till Peru, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia och Panama, som alla har rört sig bort från vänsterstyre under senare år.

”I hela regionen, inklusive Colombia, har svaga ekonomier och stigande brottslighet omformat väljarnas prioriteringar”, skriver Villegas.

de la Espriella stal rampljuset från vänsterkandidaten Iván Cepeda genom att utlova snabba lösningar på flera av landets största problem, däribland den långvariga konflikten med väpnade grupper, skriver CNN:s Stefano Pozzebon.

”Med stöd från Donald Trump drog han nytta av den våg som fört flera högerpopulistiska ledare till makten i Latinamerika, där en hård linje mot brottslighet varit ett återkommande tema.”

Alexander Villegas: De la Espriellas vinst i Colombia befäster Latinamerikas högersväng
analys · Reuters  · Ofta betalvägg
Stefano Pozzebon: Colombia satsar på ”Tigern”, en Trumpstödd högerpopulist på väg mot presidentposten
analys · CNN
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen