Analyser: Finns börsbränsle kvar – Fed sätter tonen

Fredsoptimismen spirar på Stockholmsbörsen efter samstämmiga uppgifter att Hormuzsundet ska öppnas. Och fortsätter oljepriset sjunka och marknadsräntor falla finns potential för nya börsrekord, skriver DI:s Ulf Peterson i en analys.

”Att även oljepriset och räntorna närmar sig förkrigstidsnivån är de viktigaste parametrarna för Stockholmsbörsen”, skriver han.

En rejäl brasklapp är däremot Donald Trumps nyckfullhet med risk för potentiella bakslag innan avtalet är i hamn, tillägger han.

EFN:s Ture Wester menar i stället att fokus nu i högre utsträckning kan skifta från geopolitiken till centralbankerna.

Han pekar på att flera centralbanker har signalerat en mer hökaktig hållning under våren, men att marknaden framför allt kommer att lyssna på den nye Fed-chefen Kevin Warsh senare i veckan.

”En mindre hökaktig inställning, med bakgrund av gårdagens besked, skulle kunna ge ytterligare bränsle till börsen”, skriver han.