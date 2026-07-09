Experter om börsen: Ser bortom Irankriget

Investerare bortser från den upptrappade geopolitiska oron och fokuserar i stället på bolagens vinstutsikter, säger Matt Maley på Miller Tabak till Bloomberg om dagens börsuppgång.

Ameriprises Anthony Saglimbene tror att bolagens delår kommer att behöva göra mer än att bara slå förväntningarna för att driva börsen uppåt.

– De måste visa att marginalerna håller sig på höga nivåer, säger han.

Ålandsbankens Lars Söderfjell anser att marknaden tror på någon form av uppgörelse och pekar på det sjunkande oljepriset som en indikator på hur stor risken är.

– Oljepriset backar, och då följer börsen med. Mycket svårare än så behöver det inte vara, säger han till EFN.