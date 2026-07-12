Analyser: Gav Putin upp krigsmål för OS skull?

Internationella olympiska kommittén (IOK) motiverade beslutet att tillåta ryska idrottare igen med att den ryska kommittén inte längre inkluderar idrotter från de ockuperade ukrainska regionerna.

Ryssland har inte förnekat detta, skriver Kyiv Post i en analys, och frågar sig om Putin gett upp ett av sina viktigaste krigsmål – total kontroll över de ockuperade områdena – för att ryska idrottare ska få delta i sommar-OS i Los Angeles 2028.

”Det är förståeligt att Kreml vill dölja detta för en internationell publik [...] eftersom det visar att de är villiga att förhandla om och ge upp vissa av ’krigsbytena’, även om de officiellt vägrar kompromissa.”

Det finns likheter mellan Putins krig mot Ukraina och Trumps krig mot Iran – i synnerhet att båda har kört fast, skriver Anton Troianovski och Paul Sonne i New York Times.

Det finns dock en väsentlig skillnad: Putin är fast besluten att fortsätta till vilket pris som helst, medan Trump alltmer tycks vackla inför de långsiktiga konsekvenserna – bland annat har han medgett risken för ekonomisk depression, fortsätter de.

– (Trump) tycktes, åtminstone ett tag, ha lärt sig en läxa av kriget: att det vore bättre om han avslutade det, säger Joe Bidens tidigare Iransändebud Robert Malley.