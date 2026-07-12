Källor: Tyskland köper 50 000 drönare till Ukraina

Tyskland finansierar 50 000 drönare till Ukraina, uppger en källa med insyn för Reuters.

Det är en av de största enskilda drönarbeställningarna till Ukraina från ett annat land.

Beställningen omfattar bland annat FPV-drönare av modellen Shrike, som tillverkas i Ukraina. Drönarna ska utrustas med komponenter från det amerikanska företaget Auterion. Bolagets vd Lorenz Meier bekräftar för Reuters en order på 90 miljoner dollar, motsvarande omkring 974 miljoner kronor.

Meier vill däremot inte kommentera några ytterligare detaljer.

Även Storbritannien satsar stort på drönare till Ukraina. Förra månaden meddelade landet att man planerar att leverera 150 000 drönare under året, till ett värde av 752 miljoner pund – omkring 9,7 miljarder kronor.