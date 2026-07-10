USA ska straffa länder som köper rysk energi

Fyra senatorer, två republikaner och två demokrater, har kommit överens med Donald Trump om ny lagstiftning för att straffa länder som köper rysk olja och gas. Det uppger de enligt AFP.

I ett gemensamt uttalande skriver senatorerna att lagstiftningen kommer på plats ”mycket snart”, och att länder som göder den ryska krigsmaskinen ”måste betala ett högt pris”.

Lagen ger Trump möjlighet att införa sanktioner och tullar mot Rysslands handelspartners. Kina och Indien är två av de största köparna av rysk energi, men inga detaljer ges om vilka länder som kan bli föremål för straffåtgärderna.