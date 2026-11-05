Riksbanken räknar med två räntehöjningar till, men dagens besked om den oväntat låga inflationen öppnar möjligheten för centralbanken att senarelägga nästa höjning, skriver DN:s Hasse Eriksson i en analys. ”Det som avgör är hur de kommande månadernas utfall för inflationen blir”, skriver han.

DI:s Frida Bratt skriver att Riksbanken kanske inte behöver höja mer än en gång till och då kan det löna sig för bolånekunder med rörlig ränta att ha is i magen.

Med ytterligare en höjning av styrräntan till 2,25 procent bör bankernas rörliga snitträntor stiga till cirka 3,2 procent, men redan nu ligger fasta tvååriga räntor högre än så, konstaterar Bratt.

”Som läget är nu har jag svårt att se värdet av att binda sig till banken”, skriver hon.