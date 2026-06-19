Analyser: ”Kungen i norr” kan bli Storbritanniens nästa premiärminister

Labourpolitikern Andy Burnham beskrivs som ”kungen i norr” – och snart kan han vara den som utmanar Storbritanniens premiärminister Keir Starmer om ledarskapet.

Efter att ha vunnit fyllnadsvalet i Makerfield tar han nu plats i parlamentet i London, där ambitionerna tycks sträcka sig längre än till en vanlig ledamotsroll.

– Det skulle nu vara förvånande om det inte slutar med att Burnham representerar Storbritannien på världsscenen som landets nästa premiärminister – den sjätte på tio år, skriver The Guardians Alexandra Topping i en analys.

Hon beskriver honom som en karismatisk politiker som tidigare försökt ta över ledarskapet för Labour. Men vägen till att ersätta Starmer är inte självklar. För att kunna utmana om partiledarposten måste Burnham först säkra stöd från minst 80 av Labours parlamentsledamöter.

Samtidigt skriver The Telegraphs Charles Moore att en Burnham-kupp skulle vara förödande både för Labourpartiet och för Storbritannien.

– När partier utser en premiärminister utan att ha fått mandat i ett allmänt val sätter de sina egna intressen före väljarnas. Det genomskådar väljarna, skriver han.

Moore menar att ett ledarskifte utan ett nytt val riskerar att fördjupa den politiska misstron och ytterligare försvaga Labours ställning.