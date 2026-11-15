Partiledarna Elisabeth Thand Ringqvist (C), Nooshi Dadgostar (V), Magdalena Andersson (S) (th) och Miljöpartiets språkrör Amanda Lind och Daniel Helldén (MP) efter tisdagens debatt och statsministeromröstning för Elisabeth Thand Ringqvist (C).

Centerpartiet har fattat sitt beslut – partiet väljer Magdalena Anderssons (S) regeringsalternativ.

Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén konstaterar att det hela fortfarande inte är avgjort – Andersson måste visa att hon kan ”skaka av sig” V och deras krav på ministerposter.

Hon påpekar också att innehållet i ett eventuellt avtal fortfarande måste förhandlas med S, C, MP och även V.

Centerpartiet har valt S till stor del för att partiet gick till val på att Andersson är deras statsministerkandidat, enligt Gissén. Men också för att en Kristerssonregering enligt många skulle vara beroende av SD.

– Den tjocka röda linjen mot SD står fast – och det gör även den lite tunnare röda linjen mot V, säger hon.

SVT:s Mats Knutson är inne på samma linje.

– Haken med C:s besked är att V absolut inte ställer upp på kravet att hållas utanför, säger han.

Vad som händer härnäst är upp till talmannen, säger han. Om han för upp Ulf Kristersson (M) för statsministeromröstning förbrukar han den tredje voteringen och har bara en kvar innan det blir extraval. Han kan även välja att ge sonderingsuppdraget till Magdalena Andersson i stället.

– Det blir spännande dagar framöver.