Att Centerpartiet nu har valt Socialdemokraternas regeringsalternativ betyder inte på något sätt att vi har en ny regering, konstaterar politiska kommentatorer i flera medier. Snarare har det tagit oss drygt två månader att ta oss tillbaka till ruta ett.

Det hela hänger på huruvida Magdalena Andersson kommer att kunna övertyga Vänsterpartiet om att släppa kravet på ministerposter, skriver Aftonbladets Oisín Cantwell.

”Och för att lyckas med det måste det serveras ordentligt med vänstergodis”, skriver han.

SvD:s Henrik Torehammar skriver att S nu sätter igång projektet med ”den stora nedmalningen av V”. Expressens Viktor Barth-Kron påpekar att parterna ska sätta sig ner och förhandla – dagar efter att V och C ”höjt det redan gälla tonläget gentemot varandra till falsettnivåer”.

TV4 Nyheternas Magnus Wennerberg skriver att man kan tänka sig att Elisabeth Thand Ringqvist fortfarande försöker skapa möjligheter för att ta sitt parti högerut. Om Andersson inte får ihop det har Thand Ringqvist något att skylla på – vilket kanske gör partiet mer villigt att ”kompromissa med sitt SD-spöke”.