Vänsterpartiet släpper inte regeringskravet efter C:s beslut om att gå vidare med Magdalena Anderssons regeringsalternativ. Det säger partitoppen Ida Gabrielsson till SVT.

Hon säger att hon är glad att C står kvar på den rödgröna sidan.

– Beskedet att vi ska ingå i regeringen ligger fast, säger hon.

I SVT:s Agenda säger hon att Elisabeth Thand Ringqvist mycket väl vet om att V inte ändrat sina positioner. Hon säger att C måste ha tagit V:s krav i beaktande när de valde sida. Hon anser att C ägnar sig åt ”omöjliga beställningar”.

– Jag tror att Centerpartiet gör sig dummare än de är. Vi är ju del av det där totalpaketet.

Gabrielsson säger att hon inte vill ha ministerposter för posternas skull. Hon anser att V i regering är den enda garanten för att deras sakpolitik ska genomföras, och att det annars riskerar att bara bli ord på papper.

– Det kan inte vara så att V kommer in varje gång och räddar ett högerparti som riskerar att gå över till SD.