Magdalena Andersson (S) välkomnar Centerpartiets besked om att de vill gå vidare med Socialdemokraternas ”totalpaket”. I ett inlägg på Instagram skriver S-ledaren att hon tänker ta initiativ till att gå in i ”nästa fas” i samtal med Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

”Nu finns en möjlighet att komma framåt – även om mycket arbete återstår.”

MP-språkrören Amanda Lind och Daniel Helldén skriver i en kommentar att det påbörjats ett arbete med att ”mejsla fram” ett gemensamt projekt.

”Vi hoppas nu att vi gemensamt kan ta förhandlingarna vidare.”

C vill slutförhandla om en rödgrön regering utan Vänsterpartiet, som alltjämt säger nej till att vara ett stödparti utan egna ministerposter.