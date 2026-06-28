Analyser: USA och Iran hemsöks av sitt luddiga avtal

Att avtalet mellan USA och Iran är så otydligt formulerat har redan fått konsekvenser för fredsprocessen, skriver analytiker i The Guardian och New York Times.

Villkoren gällande Libanon och Hormuzsundet är medvetet otydligt formulerade för att det var det enda sättet att få igenom avtalet, skriver NYT:s Yeganeh Torbati.

Det har lett till att båda sidor försöker vrida villkoren till sin egen fördel innan otydligheterna kan redas ut i ett permanent avtal, fortsätter hon.

Patrick Wintour skriver i The Guardian att de senaste dagarnas attacker kring Hormuzsundet har blossat upp igen just för att avtalet inte pallar trycket av parternas motstridiga tolkningar.

”Men nu, när bombningarna återupptas, tycks kreativa juridiska idéer ha lagts åt sidan, och krigets män tar plats på scen igen”, skriver han.